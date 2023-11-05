Ранее сегодня в области были ранены еще двое мужчин.

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате вражеского обстрела погиб мужчина, который просто ехал на велосипеде по своим делам. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг продолжает убивать мирных жителей. Очередной артобстрел Никопольского района. В этот раз снаряды летели на Марганецкую громаду. Погиб мужчина, который просто ехал на велосипеде по своим делам. Последствия выясняются", - написал он.

Ранее Лысак отметил, что днем российские террористы ударили по Мировской громаде, что на Никопольщине.

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"Из-за артобстрела пострадали двое мужчин 30 и 58 лет. Оба получили ранения предплечья. Пациентов госпитализировали. Оказывают всю необходимую помощь. Состояние средней тяжести", - отметил он.

Война в Украине - удары россиян по гражданским

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе Сил обороны юга Украины заявили, что в результате ударов российских оккупантов по гражданскому населению на юге за сутки два человека погибли, а еще несколько были ранены, среди них - сотрудник полиции.

Так, за 4 ноября враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием около 460 снарядов, в том числе и восемь обстрелов населенных пунктов. По Херсону захватчики ударили четыре раза, дважды был обстрелян Очаков Николаевской области. Также под огнем оккупантов были Тягинка и Кочкаровка.

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