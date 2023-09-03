В результате вражеского обстрела поврежден, в частности, объект инфраструктуры.

В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупанты обстреляли Покровскую громаду, расположенную в Никопольском районе Днепропетровской области.

Противники открывали огонь из реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерии, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его данным, в частности, повреждения получил инфраструктурный объект. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

"В результате обстрела загорелось авто. Пожар ликвидирован. Поврежден объект инфраструктуры, дачный дом, пять многоэтажек, четыре автомобиля", - поделился чиновник.

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Россияне уже много раз обстреливали разные населенные пункты региона, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Напомним, 2 сентября противник ударил по Кривому Рогу. По словам местных властей, противовоздушная оборона отработала успешно. Вражеская цель была поражена, и не сообщалось о серьезных последствиях атаки.

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