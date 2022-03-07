Горожане активно готовятся обороняться от российских оккупантов.

Луцк решительно готовится к обороне от российских захватчиков. Изобретательные горожане создали катапульту для коктейлей Молотова - "ДжаВолину".

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

Благодаря этому устройству в Луцке надеются отбивать атаки врага. Катапульта метко и далеко швыряет коктейль Молотова.

Пока неизвестно, сколько экземпляров такого изобретения уже создали в городе.

Напомним, 24 февраля рано утром войска РФ ворвались в Украину. Позже Верховная Рада поддержала введение в украинском государстве военного положения.

Противник обстреливал военные объекты, а затем использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, не раз был атакован Киев, Харьков и Мариуполь.

По данным Пентагона, Россия уже задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения.

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