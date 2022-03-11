По словам городского головы, оккупанты ведут "уничтожительную войну против человечества".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко записал видеообращение о катастрофической ситуации в городе.

По его словам, российские войска обстреливают жилые массивы и не позволяют доставить гуманитарную помощь.

"15-й день идет циничная и уничтожительная война против человечества. Два дня ада, армагеддона, которые нам устроили русско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия - "Градами", гаубицами - по жилым массивам. Сегодня они цинично расстреляли ГСЧС. Каждые 30 минут в город Мариуполь заходила авиация, работала по жилым массивам, убивая мирное население, стариков, женщин, детей. В этом сегодня величие русской армии? Это цинизм. Это геноцид, который устроила русская армия во главе с их террористом Путиным против мирного Мариуполя", - заявил городской голова.

По его словам, оккупанты "цинично держат в плену 400 тысяч мариупольцев, которые с надеждой каждый день ждут гуманитарный коридор", утверждая, что он якобы есть.

"И мы бьемся, пробиваемся, натыкаемся на мины, на танки, попадаем под "Грады". Но гуманитарный груз уже шестой день не может попасть в режиме объявленной Российской Федерацией "тишины" к оккупированному городу Мариуполю. Это самый высокий уровень цинизма со стороны Российской Федерации. Они ведут уничтожительную войну", - сказал Бойченко.

Он добавил, что, тем не менее, "на всех уровнях идет борьба" и ведется работа над тем, чтобы гуманитарный коридор состоялся.

"Мы сильные, потому что мы - украинцы. Мы любим нашу землю, мы любим нашу страну", - подытожил мэр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинскому народу, в котором рассказал о блокаде Мариуполя оккупантами.

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