Именно с этого склада оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине.

Сегодня ночью благодаря дронам Службы безопасности Украины мощная "бавовна" пришла на полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка Воронежской области.

Как сообщил УНИАН информированный источник, на 9 тысячах квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

"Именно с этого склада оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине. Местные оркостанцы ночью услышали взрыв, после которого началась мощная детонация. Столб дыма видно за десятки километров", - заявил собеседник агентства.

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Также, по его словам, согласно прогнозу "бавовны" от СБУ, в ближайшее время сохранится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, который работает на войну против Украины.

В Воронежской области дрон атаковал склад с боеприпасами

В частности, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в ночь на воскресенье силами ПВО "было уничтожено несколько БПЛА" над регионом. Точного количества дронов он не назвал.

Во время падения остатков беспилотников произошел пожар на одном из складов боеприпасов, началась детонация. Гусев заявил, что пострадавших нет. В то же время для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы "в случае необходимости".

Вместе с тем, российское Минобороны о беспилотниках над Воронежской областью не упоминает, в ежедневной сводке утверждают только, что сбили беспилотник над Белгородской областью.

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