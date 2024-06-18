В общем дроны СБУ совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

Прошлой ночью раздавались взрывы на ростовских нефтебазах "Азовская" и "Азовнефтепродукт". Об этом УНИАН сообщили информированные источники.

"Прошлая ночь выдалась максимально взрывной для ростовских нефтебаз "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в целом насчитывают 22 резервуара с топливом", - сообщил источник.

При этом источник отметил, что работали дроны Службы безопасности Украины. Отмечается, что летний сезон "хлопка" в разгаре, а ночные пожары на нефтебазах в Ростовской области являются спецоперацией СБУ

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Источник отметил, что на Ростовщине местные жители всю ночь считали взрывы и жаловались, что очередной дрон долетел до цели. Также сообщил, что особенно громко было в районе железнодорожной станции и возле порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы. На объектах начались мощные пожары.

"СБУ и в дальнейшем будет вводить "дроновые санкции" против российского нефтеперерабатывающего комплекса и уменьшать экономический потенциал врага, который обеспечивает агрессора ресурсами для ведения войны против Украины", - отметил информированный источник.

Также отметил, что в целом дроны СБУ совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

Атаки на российские объекты

Как сообщал УНИАН, политолог Тарас Загородний отмечал, что Служба безопасности Украины увеличивает перечень российских объектов, по которым наносят удары дронами, в частности, по крупным нефтебазам.

Эксперт сообщал, что удары по нефтебазам - это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России.

В апреле он рассказал, что дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов России и очередь дошла и до крупных нефтяных баз. Кроме того идет атака на металлургические заводы и авиабазы.

Он отмечал, что, по оценке западных СМИ (в частности CNN), удары СБУ по нефте-газовому сектору РФ имеют большее влияние на российскую экономику, чем все санкции западных стран. К тому же РФ вынуждена прикрывать сотни объектов в своем тылу. Это влияет на количество российского ПВО, которое задействовано на фронте - враг вынужден перебрасывать ПВО в тыл, что играет на руку украинским воинам.

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