Из местных пабликов активно удаляют видео атаки беспилотников, но кадры уже успей разойтись по сети.

Второй раз за неделю дроны долетели до Чечни. Утром 15 декабря местные паблики сообщили об атаке БПЛА на Грозный.

Как сообщает "Осторожно, новости" со ссылкой на очевидцев, целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк. В сети появилось видео, на котором видно, как начиненный взрывчаткой беспилотник летит над Грозным и попадает в цель.

Чеченские власти пока атаку не комментировали. В то же время из местных пабликов активно удаляют видео самой атаки. Впрочем, кадры уже распространились в сети.

Видео дня

Прокремлевские каналы сообщают, что над Грозным якобы сработала ПВО. Официальных комментариев по атаке нет.

Предыдущие атаки по РФ

В среду, 4 декабря, в Грозном атаковали полк спецназа имени Кадырова. Атака произошла примерно в 04:50. В местном аэропорту был введен план "Ковер", в результате чего был задержан один рейс на Москву.

Также УНИАН сообщал, что в ночь на 11 декабря российский Таганрог подвергся ракетной атаке. Ее целью атаки мог быть Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева. Впоследствии авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал о важности удара по Таганрогу.

По его словам, это единственное предприятие, которое может ремонтировать или обслуживать самолеты Ту-95МС, носители крылатых ракет класса Х-101, Х-55. Кроме того, на этом предприятии изготавливались самолеты А-50.

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