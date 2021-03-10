Пресс-секретарь Путина утверждает, что не знает о плане Украины, Франции и Германии по Донбассу, который должна согласовать РФ / фото REUTERS
В Кремле утверждают, что не имеют никакой информации о существовании доработанного плана Украины, Франции и Германии по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не располагаю никакой информацией о существовании такого плана», — сказал Песков.
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- Сегодня, в среду, 10 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, он «лежит на столе» и ждет согласования со стороны РФ как участницы переговоров в «нормандском формате».
- По словам Ермака, Россия декларирует готовность к прекращению войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украине и возвращению украинских граждан, и этот план соответствует всем указанным критериям.
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