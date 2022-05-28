Президент заявил, что альтернативы украинским флагам на Донбассе нет и не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что если российские оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это мы, это наша сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду. И там нет, и не будет никакой реальной альтернативы нашим украинским флагам", - подчеркнул глава государства.

Также Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что ситуация на Донбассе очень тяжелая: "Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже в первые дни после 24-го (февраля – УНИАН). Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация – все".

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские защитники только за сутки отбили 8 вражеских атак и уничтожили много техники захватчиков.

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