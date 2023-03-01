Помимо успехов на поле боя, неизбежную победу Украины предрекают еще несколько знаковых достижений.

Украина одержала уже пять крупных побед в войне с Россией. Теперь стране-агрессору остается лишь подавиться своими ракетами и задохнуться в собственном газе. Об этом в своем Фейсбуке заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению, 1-е марта 2023 года принесло украинцам уже пятую важную победу над российским диктатором Владимиром Путиным – Украина преодолела зимний террор агрессора.

"Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", – написал министр.

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Кулеба также назвал четыре другие победы Украины над российским агрессором:

Украинцы с первых минут вторжения не позволили парализовать себя страхом. Украина сорвала план российского блицкрига и выстояла, не потерпев поражения ни за три дня, ни за год. Украина сформировала мировую коалицию в свою поддержку и против России. Украинская армия освободила большую часть ранее захваченных Россией территорий.

Война в Украине – текущая ситуация

На утро 1 марта общие потери российской армии в Украине за время полномасштабной фазы войны составили без малого 150 тысяч человек. За 10 лет войны в Афганистане весь Советский союз потерял в 10 раз меньше.

На сегодняшний день самым тяжелым участком фронта остается город Бахмут, где российское командование пытается утилизировать как можно больше своих солдат. Также враг особенно активен на Авдеевском и Шахтерском направлениях

Как подсчитали журналисты на основе открытых данных, средняя продолжительность жизни российского солдата после попадания на войну в Украину составляет около 60 дней. Этот вывод основан на анализе 10 тысяч публикаций в группах VK о пропавших без вести российских военных.

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