Рафаэля Гросси очень беспокоит, что крупная АЭС оказалась в эпицентре большой интенсивной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский лично пообещал директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что украинские силы не будут атаковать Запорожскую АЭС во время контрнаступления. Об этом Гросси рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

"Президент Зеленский лично заверил меня, что они не будут ее непосредственно бомбить или обстреливать", — сказал Гросси.

По словам директора МАГАТЭ, Зеленский прямо предупредил его, что кроме прямых ударов по АЭС "все остальные варианты лежат на столе".

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Гросси признал, что его очень беспокоит ситуация с Запорожской АЭС, которая оказалась в эпицентре войны между двумя сторонами.

"Что угодно может случиться в любое время. Меня часто спрашивают, безопасна ли сейчас [электростанция]? Нет. Она посреди зоны боевых действий с контрнаступлением", - сказал он.

Ситуация с Запорожской АЭС - последние новости

Как писал УНИАН, эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской атомной электростанции, в начале сентября сообщили о значительном росте военной активности вблизи станции. В частности они слышали многочисленные взрывы - признак приближения боевых действий, которые могут представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности.

На днях руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназовцы трижды пытались освободить Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию с августа 2022 года. Однако им так и не удалось закрепиться.

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