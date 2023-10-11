Президент Украины Владимир Зеленский лично пообещал директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что украинские силы не будут атаковать Запорожскую АЭС во время контрнаступления. Об этом Гросси рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.
"Президент Зеленский лично заверил меня, что они не будут ее непосредственно бомбить или обстреливать", — сказал Гросси.
По словам директора МАГАТЭ, Зеленский прямо предупредил его, что кроме прямых ударов по АЭС "все остальные варианты лежат на столе".
Гросси признал, что его очень беспокоит ситуация с Запорожской АЭС, которая оказалась в эпицентре войны между двумя сторонами.
"Что угодно может случиться в любое время. Меня часто спрашивают, безопасна ли сейчас [электростанция]? Нет. Она посреди зоны боевых действий с контрнаступлением", - сказал он.
Ситуация с Запорожской АЭС - последние новости
Как писал УНИАН, эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской атомной электростанции, в начале сентября сообщили о значительном росте военной активности вблизи станции. В частности они слышали многочисленные взрывы - признак приближения боевых действий, которые могут представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности.
На днях руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназовцы трижды пытались освободить Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию с августа 2022 года. Однако им так и не удалось закрепиться.