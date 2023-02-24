По его словам, уже в 5 утра практически по всей государственной границе шло вторжение.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко заявил, что вторжение России и первые бои 24 февраля 2022 года начались не в четыре утра, как все считают, а еще в 3:40. Это произошло на участке Луганского пограничного отряда в Меловском районе.

"Это мой отряд. Населенный пункт Зориновка. Там диверсионно-разведывательная группа российских войск напала на пограничный пост, завязался бой. Сразу мы имели первого погибшего воина в этой полномасштабной агрессии. Пришли доклады, и около четырех утра я доложил министру внутренних дел Денису Монастырскому о том, что на трех направлениях мои подчиненные уже ведут бои, надвигаются колонны", - рассказал он в интервью "Украинской правде".

Дейнеко так понял, что Монастырский уже докладывает президенту Владимиру Зеленскому. В то же время сам глава ГНСУ отправил sms президенту в 5:17, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение.

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"Доброе утро, уважаемый господин президент. Разрешите доложить. Это - полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации. Обстреляны ряд пунктов пропуска на границе с РФ, ведется огонь "Градами" с их территории. Над Чернобыльской зоной слышно пролет реактивной авиации. Также "Грады" бьют из Крыма. На данный момент 5 раненых. Мои подразделения занимают позиции", - говорилось в сообщении.

Война в Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года в экстренном обращении объявил "специальную военную операцию", цель которой - "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

После 4 утра 24 февраля 2022 года в ряде украинских городов прогремели взрывы, РФ начала вторжение в Украину.

За год полномасштабной войны в Украине и России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. По данным Генштаба ВСУ, за это время РФ потеряла 146 тысяч 820 своих военных. За сутки украинские защитники уничтожили 970 оккупантов.

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