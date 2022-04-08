Они должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/проживания после двух месяцев пребывания в России.

Оккупационные власти в Донецкой области получили указания от российских кураторов касательно возвращения людей, которые перед полномасштабной войной выехали в Россию.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оккупационная власть на временно оккупированной территории Донецкой области получила указания от российских кураторов относительно возвращения на указанные территории людей, которые выехали в течение января-февраля 2022 года в Российскую Федерацию.

"В соответствии с указаниями местных администраций, граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/проживания после двух месяцев пребывания на территории России", - сказано в сообщении.

Как писал УНИАН, 18 февраля главари "ЛДНР" под предлогом якобы обострения ситуации безопасности со стороны Вооруженных сил Украины объявили о так называемой эвакуации местного населения, - в первую очередь женщин и детей, в Россию. Для этого организовали их вывоз автобусами.

После начала полномасштабного вторжения также фиксировали инциденты, когда российские оккупанты препятствовали эвакуации граждан с захваченных территорий и мест, где продолжаются бои, в Украину. Зато их принудительно перевозили в "ЛДНР", Крым и Россию.

Советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что украинских детей, которые вывезены на территорию так называемых "ДНР", "ЛНР" и в Россию, планируют раздавать российским семьям. Власти РФ уже работают над упрощением процесса усыновления.

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