Его побратим сообщил, что это произошло вчера.

На войне с российскими захватчиками погиб украинский летчик Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов.

Как сообщил его побратим Ростислав Лазаренко на своей странице в социальной сети Facebook, украинский защитник погиб 7 февраля, во время выполнения боевого задания.

"Это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это чрезвычайно тяжелая потеря, так как за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе", - написал Лазаренко.

Летчик добавил, что впоследствии расскажет историю Рыкова. "Потому что о таких людях нужно знать и помнить - он отдал жизнь за наши жизни, за нашу свободу и за нашу Украину", - добавил он.

Гибель украинских пилотов

Напомним, в начале года в сети сообщили о гибели пилота боевого самолета МиГ-29 с позывным "Blue Helmet". Известно, что ему было всего 23 года.

Летом 2022 года в бою с оккупантами погиб Антон Листопад - в 2019 году военнослужащего признали лучшим летчиком Воздушных Сил ВСУ.

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