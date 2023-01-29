По словам президента, враг постоянно пытается прорвать украинскую оборону в Донбассе.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина делает все, чтобы ее давление перевесило штурмовые возможности российских оккупантов.

Об этом он сказал в своем видеообращении, подчеркнув, что провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором основное внимание уделялось ситуации на фронте - прежде всего в Донецкой области и на южных направлениях.

"Ситуация очень жесткая. Бахмутский, Угледарский и другие направления в Донецкой области - это постоянные русские штурмы, постоянные попытки прорвать нашу оборону. Враг не считает людей и несмотря на многочисленные свои потери сохраняет высокую интенсивность атак", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что в некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в частности под Бахмутом.

"И противопоставить этому можно лишь чрезвычайную устойчивость и полное понимание того, что защищая Донетчину, наши воины защищают всю Украину. Потому что каждый остановленный шаг врага именно там - это десятки недопущенных шагов оккупантов на других направлениях", - подчеркнул президент.

Кроме того, добавил он, в Ставке Верховного Главнокомандующего, командующие оперативных направлений и министр обороны докладывали о характере действий противника, об ответе Украины на это, о поставках боеприпасов и техники боевым подразделениям.

В свою очередь руководитель разведки докладывал о том, как ситуация может измениться в ближайшее время.

"Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупанта", - сказал Зеленский.

Он отметил, что при этом важно сохранять динамику оборонной поддержки от партнеров Украины.

"Скорость снабжения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне", - отметил президент.

Война в Украине - последние новости

29 января защитники нашего государства отбили вражеские атаки на Донбассе возле ряда населенных пунктов, в частности, в районе Белогоровки и Бахмута. Также сообщалось, что наши воины попали в два пункта управления противника.

Ранее стало известно, что захватчики несут значительные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют около 126 160 захватчиков.

Российские оккупанты в течение суток совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вечером 29 января 2023 года Генштаб сообщил, что россияне наступают на четырех направлениях.

29 января президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили информацию разведки о вероятных действиях врага в ближайшее время.

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