Сообщается, что северокорейские войска своим количеством внесли коррективы в ход боевых действий.

Ситуация в Курской области России остается довольно сложной. Российские войска продвинулись в районе села Горналь и практически вытеснили Силы обороны из данной местности. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

"К сожалению, северокорейские войска своим количеством внесли коррективы в ход боевых действий. Они так же дохли как и их московские друзья, но именно благодаря постоянному давлению и количеству им удалось добиваться успехов", - говорится в сообщении.

Как акцентировали в DeepState, Россия впервые официально признала участие военных КНДР в войне против Украины.

Видео дня

Там напомнили, что 26 апреля начальник Генштаба ВСУ РФ Валерий Герасимов в докладе Путину подтвердил, что северокорейские военные действуют вместе с российскими силами в Курской области. Также спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "никогда не забудет корейских друзей", публично поблагодарив КНДР за поддержку.

Операция ВСУ в Курской области: актуальное

Напомним, накануне в России отчитались о "полном освобождении" Курской области от ВСУ. Путин заявил о "полном провале авантюры" Украины, огромных потерях ВСУ, а также о созданных условиях для дальнейших действий российских войск "и на других важнейших участках фронта".

В Генштабе ВСУ отметили, что в России прибегли к пропагандистской уловке и выдали желаемое за действительное относительно боевых действий в Курской области:

"Сообщение представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности".

Вас также могут заинтересовать новости: