К ударам Украины по РФ не готовы западные партнеры, отметил эксперт.

ВСУ не наносят удары по территории Российской Федерации, потому что к этому не готовы международные партнеры Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Конъюнктура международной политики зависит не от нас. Наши партнеры на сегодняшний день не готовы, чтобы мы вели огонь по территории Российской Федерации, – отметил он. – Со стороны виднее. И поэтому на сегодняшний день, я так понимаю, по просьбе наших партнеров мы не наносим удары по территории РФ".

"Вот смотрите, никто же ничего не сказал по поводу того, что мы обстреливаем Крым. Почему? Потому что это наша территория, и мы будем ее освобождать. Но на сегодняшний день наши партнеры не готовы к тому, что мы будем наносить удары по территории России, и не готовы к тому, чтобы официально назвать войну войной. Это в том числе связано со странами, которые не определились на сегодняшний день. Такие, как Китай и Индия. Особенно Индия. Она – старый друг и соратник Советского Союза, и по наследству она очень много сотрудничает с Российской Федерацией", – добавил Жданов.

Еще одной причиной, по которой Украина не бьет по РФ, эксперт назвал отсутствие соответствующего вооружения в нужном количестве. По его словам, теоретически поражать объекты в России могли бы комплексы "Точка У", "Гарпун" и "Нептун", которые имеются у Украины, но этого недостаточно.

Дальнобойные ракеты ATACMS

Недавно сообщалось, что США все еще не склонны предоставить Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев.

Представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров. Именно эти ракеты могли бы в перспективе поражать военные объекты на территории РФ.

Война в Украине: последние новости

Напомним, 24 февраля Россия вторглись в Украину без объявления войны. Армия РФ цинично атаковала военные и гражданские объекты. Как сообщало Министерство внутренних дел Украины, из-за оккупантов уже погибли более 7 тысяч украинцев.

По данным генерального штаба ВСУ, общие боевые потери России по состоянию на 27 сентября ориентировочно составляют около около 57 тісяч 750 человек.

21 сентября президент Ровии Владимир Путин во время своего экстренного обращения официально объявил частичную мобилизацию в россиян. По некоторым данным, Крмль собирается призвать до 1,2 миллиона солдат.