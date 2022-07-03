В РФ выяснили, что точность попадания ракет Х-22 возможна не с расстояния 600 км, а не более 200 км, и сейчас для ударов по Украине использует именно эти параметры.

Центр противодействия дезинформации предостерегает, что враг осуществляет прицельные ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Украине. Именно поэтому важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, во время сирены нужно следовать к укрытиям.

Об этом говорится в сообщении ЦПД в Telegram.

Отмечается, что о проблемах точности ракет Х-22 было известно еще в СССР. Тогда в их тактико-технические характеристики (ТТХ) закладывалась погрешность в 500 м от цели с компенсацией недостатка за счет мощности. Та война в Украине показала, что погрешность точности превышает 500 м и достигает вплоть до 3 км.

По информации ЦПД, с мая ВС РФ начали испытывать Х-22 с целью выяснения ее эффективности, и за полтора месяца выяснили, что дальность применения ракет вместо 600 км составляет не более 200 км. Именно на этом расстоянии Х-22 сохраняет точность. Теперь для ударов по Украине враг использует именно эти параметры: удар по Кременчугу осуществлен с расстояния 200 км, удар по Белгород-Днестровском произошло со 170 км

"Поэтому удары по гражданским объектам – это не ошибки точности, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины. Предостерегаем: во время воздушной тревоги следуйте к укрытию, помните о правиле 2 стен и 2 выходов", - отмечает ЦПД.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Арестович подробно описал, каким может быть освобождение Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости: