Российские пропагандисты активизировались накануне саммита "Большой семерки".

Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что российская пропаганда с помощью японского парламентария Мунэо Судзуки пытается склонить Украину к переговорам с РФ.

Как отметили в ЦПД, в преддверии саммита G7, который состоится в Германии 26 июня, Россия через лояльных политиков еще активнее пытается склонить Украину к переговорам.

В частности, в этом оккупантам помогает Мунэо Судзуки. 22 июня в комментарии российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости" он возложил на Украину вину за то, что Россия развязала полномасштабную войну.

По его словам, "Киев ответственен за невыполнение Минских соглашений".

"Такое заявление японского политика - продолжение его риторики о том, что Украине надо срочно капитулировать. 16 июня издание Yahoo News Japan опубликовало статью Судзуки, в которой политик заявил: если Украина не может воевать без помощи Запада, "почетная капитуляция важна для сохранения жизней". Это заявление получило шквал критики со стороны японского общества, которое поддерживает территориальную целостность Украины", - отмечают в ЦПД.

Напомним, американский военный стратег Эдвард Люттвак активно продвигает российскую идею референдума на Донетчине и Луганщине как единственный вариант завершения войны.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины назвали имена лояльных западных "экспертов", через которых РФ пытается продвигать нарратив о своей "неизбежной" победе и необходимости Украине идти на уступки.

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