Спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими захватчиками, нанеся врагу значительные потери.

В рамках спецоперации на территории временно оккупированного Крыма, о которой сообщалось накануне, разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МОУ высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР. Отмечается, что спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими захватчиками на указанных оккупированных территориях, нанеся врагу значительные потери.

В разведке проинформировали, что на пути отхода после выполнения боевого задания в Крыму воины "Артана" также провели бой на море ― противник попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

"Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь впоследствии. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет чувствовать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий", - отметил командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Спецоперации в Крыму - что нужно знать

4 октября стало известно, что бойцы ГУР Минобороны Украины на лодках добрались до Крыма, высадились на его территории и открыли огонь по российским захватчикам.

Стоит отметить, что 24 августа - в День Независимости Украины, украинским разведчикам удалось высадиться на территории мыса Тарханкут, который также находится на территории полуострова. Между нашими защитниками и противниками был бой.

На следующий день украинские воины провели еще одну спецоперацию в Крыму - было нанесен удар по вражеской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное.

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