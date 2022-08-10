По словам председателя Меджлиса, многие люди в Крыму - этнические украинцы, крымские татары вчера радовались, потому что получили "очень мощный сигнал, что освобождение Крыма неизбежно".

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает взрывы на аэродроме в Новофедорівці в оккупированном Крыму "реальным звоночком" и РФ, и всему миру, что Украина будет возвращать полуостров.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода Live".

"Это наконец более чем за 8 лет есть первый реальный звоночек не только российским оккупантам, а всему миру, что Украина будет возвращать Крым", - сказал Чубаров.

По его словам, многие люди в Крыму – этнические украинцы, крымские татары вчера радовались, звонили друг другу после этих взрывов, потому что получили "очень мощный сигнал, что освобождение Крыма неизбежно".

"Но вторая часть – люди, которые поселились в Крыму после оккупации или приехали на отдых, то они в панике, это правда. Люди сразу принялись выезжать из Крыма", - сказал Чубаров.

По его мнению стоит за несколько дней исследовать, что будет происходить с недвижимостью в Крыму.

"Но самое главное, что те, кто незаконно появились в Крыму, поселились там, или незаконно в составе карательных органов, ФСБ, прокуратуры приехали - эти люди готовятся выезжать из Крыма. Для них это тоже был соответствующий сигнал, что рано или поздно на полуостров вернутся те, кто имеет право здесь быть, а не те, которые захватили Крым", - подчеркнул глава Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, 9 августа прогремела серия взрывов и пожар на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка во временно оккупированном Россией Крыму. По данным крымских СМИ, один человек погиб и еще пятеро пострадали.

Сегодня председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что на авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму в результате вчерашних взрывов уничтожено 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

Он отметил, что на этой базе россияне в основном размещали многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические разведчики Су-24МР, военно-транспортный Ил-76 и другую авиатехнику. По информации Завітневича, с Новофедоровке вылетали самолеты, которые наносили ракетные удары по Украине, в частности противорадиолокационными ракетами для подавления украинской противовоздушной обороны.

"Этот аэродром является одним из ключевых аэродромов Крымского полуострова для российской авиации. До 2014 года это была база Вооруженных сил Украины, которую мы обязательно вернем", - подчеркнул он.

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