Россияне воспользовались ситуацией и зашли без фактического сопротивления в украинские окопы.

Россия захватила село Очеретино Донецкой области во время ротационных мероприятий украинских сил. Беспилотники над местностью в эти выходные наблюдали нечто странное.

Как пишет Forbes, украинские окопы к востоку от села Очеретино, где раньше были бойцы элитной 47-й механизированной бригады украинской армии, были пустыми. Село было беззащитным.

Что-то пошло не так

Воспользовавшись случаем, 30-я мотострелковая бригада российской армии промчалась несколько км вдоль железной дороги к западу от Авдеевки и захватила большую часть Очеретино - и, возможно, также Новобахмутовку, село к югу от Очеретино.

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Это самое быстрое проникновение российских войск на территорию Украины за последние месяцы. Существует угроза разрушения оборонительной линии к западу от Авдеевки. Линия, которая держалась месяцами, но теперь в ней глубокая и все большая брешь.

"Ящик Пандоры открыт", - комментирует украинская аналитическая группа Deep State.

Издание рассмотрело реальную ситуацию на примере 100 механизированной бригады, которую бросили на это направление. Эта бригада является одной из самых новых и наименее оснащенных бригад в украинской армии - и, казалось бы, не подходит для таких задач на фронте, выполнения которых требуют от нее командиры.

Обвал в Очеретино произошел не по вине 47-й механизированной бригады. Эта бригада выполняла приказ отойти из Очеретино, чтобы передислоцироваться в тыл для крайне необходимого периода отдыха после почти года, проведенного в боях.

115-я механизированная бригада должна была занять место 47-й в Очеретино, целостно заполнив те же боевые позиции достаточным количеством войск, чтобы удержать целостность оборонительного рубежа западнее Авдеевки.

Но что-то пошло не так. По словам Николая Мельника, известного командира роты 47-й механизированной бригады, который потерял ногу во время контрнаступления Украины в прошлом году, "отдельные подразделения просто облажались".

Неспособность 115-й механизированной бригады удержать рубеж фактически пригласила российскую 30-ю мотострелковую бригаду в Очеретино - и вызвала паническую реакцию в украинском штабе. Командиры приказали истощенной от боев 47-й механизированной бригаде развернуться и вернуться на передовую. Также приказали 100-й механизированной бригаде контратаковать.

Украина развернула неопытную бригаду

100-я механизированная бригада - это бывшая территориальная бригада, которую в конце марта Министерство обороны в Киеве модернизировало до механизированной бригады.

"100-я механизированная бригада не неопытная: около 2000 ее военнослужащих неоднократно участвовали в 26-месячной войне России против Украины. Но бригаде не хватает тяжелой техники - танков западного производства, боевых машин и артиллерии, - которая предоставляет элитным подразделениям, таким как 47-я механизированная бригада, значительную часть их боевой мощи", - пишет издание.

В любом случае 100-я механизированная бригада вела ожесточенные бои, перехватив российскую 30-ю мотострелковую бригаду и другие подразделения российской 41-й общевойсковой армии, когда они пытались продвинуться на запад вдоль той самой железной дороги, соединявшей Авдеевку с Очеретиным.

Непонятно, что может быть дальше в Очеретино и вокруг него. Сейчас украинские войска удерживают позиции в западной части населенного пункта и сохраняют огневой контроль над его южной частью.

"Однако то, что украинцам пришлось броситься в бой сравнительно слабой бригадой, свидетельствует о недостатке украинских резервов к западу от Авдеевки. Россияне, со своей стороны, держат в резерве вокруг Авдеевки целую танковую дивизию, 90-ю. Если 90-я танковая дивизия войдет в Очеретино до того, как украинское восточное командование мобилизует дополнительные подкрепления, российское проникновение может расшириться до полноценного прорыва, который может заставить десятки тысяч украинских военных отступить на запад к следующей линии обороны", - отмечает издание.

Для украинцев лучшей причиной для надежды являются свежие боеприпасы на 1 миллиард долларов, которые Соединенные Штаты прислали Украине через несколько часов после того, как Конгресс США одобрил дополнительную помощь США Украине.

Украинским бригадам вокруг Очеретино понадобятся все пули, снаряды и ракеты, которые они смогут получить. Особенно малоукомплектованной 100 механизированной бригаде.

Ситуация в Очеретино

В последнее время в центре внимания оказался поселок Очеретино Донецкой области. Утром 24 апреля офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что в районе этого населенного пункта шли бои.

В то же время в ряде западных СМИ сообщили, что враг уже захватил Очеретино. Так, о прорыве оккупантов на Донбассе писало немецкое издание Bild. Аналитик Юлиан Рьопке заявил, что после жестких боев, которые продолжались несколько месяцев, подразделения оккупационных войск в течение последних 48 часов смогли войти в Очеретино, фактически не встретив серьезного сопротивления.

В свою очередь, The Telegraph пишет, что Россия захватила Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ, а прорыв захватчиков удалось остановить благодаря тому, что в бой вступила бригада, которая выходила с позиций.

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