Через Чернобаевку оккупантов снабжали топливом, снарядами и провизией.

Украинские воины зашли на территорию международного аэропорта "Херсон" в Чернобаевке, где с начала вторжения оккупанты хранили огромное количество техники.

На опубликованных в сети кадрах украинский боец рассказывает о судьбе инфраструктуры, показывая уничтоженную российскую технику - танки и даже украденную у местных фермеров сельхозтехнику.

"Вот что осталось от Чернобаевки", - прокомментировал военный.

Чернобаевка с первых дней российского вторжения была под плотным огнем ВСУ. Украинские защитники били по территории аэропорта, как только туда заходили новые силы оккупантов.

Чернобаевка: чем важна для оккупантов

Чернобаевка — ключевое место для обеспечения группировки оккупантов в южных регионах Украины, отмечал еще в марте советник Офиса президента Алексей Арестович.

В связи со взятием ВСУ под огневой контроль железнодорожного сообщения именно через Чернобаевку оккупантов снабжали топливом, снарядами, провизией и так далее. Поезда разгружались на базах в Крыму, а потом вертолеты доставляли все в населенный пункт.

После освобождения правобережья Херсонской области Чернобаевка вернулась под контроль украинских сил.

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