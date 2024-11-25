По словам эксперта по атомной энергетике, в случае такого развития событий могут быть последствия, однако не катастрофические.

Если во время атаки ракета не попадет непосредственно в энергоблок, то не произойдет ничего очень серьезного, считает эксперт по атомной энергетике, доктор физико-математических наук Людвиг Литвинский.

"До тех пор, пока ракета не попадет непосредственно в энергоблок, какой-то ядерной или радиационной угрозы, вроде катастрофы, нет. Неприятности могут быть, сети могут быть поражены, даже блэкаут может быть достигнут, к несчастью. Однако до тех пор, пока ракетного обстрела непосредственно по энергоблоку не произойдет, ничего, скажем так, крайне серьезного, тоже не произойдет", - заверил эксперт в эфире "Еспресо".

Также он ответил, способна ли, по его убеждению, РФ применить неконвенциональное оружие:

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"Ракета - это тоже неконвенционное оружие, если не говорить, что она может нести ядерную боеголовку, то ее надо относить к неконвенционному оружию".

Ядерная угроза со стороны РФ

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что российский диктатор Владимир Путин без колебаний применит ядерное оружие, если других вариантов не останется. По его словам, Запад ошибается, думая, что диктатор блефует относительно возможности ядерного удара.

В то же время генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, в каком состоянии находится российское ядерное оружие. Он отметил, что никто его не видел, поэтому никто не знает, в каком оно состоянии.

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