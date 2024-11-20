Для того, чтобы обеспечивать качественное содержание ядерного вооружения, нужны значительные средства, а у них эти средства либо разворовывались, либо не вкладывались.

Для содержания ядерного вооружения нужны значительные средства, и в каком состоянии находится ядерное оружие РФ неизвестно из-за высокой коррупции.

Об этом заявил, директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, комментируя обновление Россией ядерной доктрины.

"У РФ закончились аргументы, кроме, скажем, мифического, ядерного оружия, которое где-то там находится. Никто его не видел, никто не знает, в каком оно состоянии", - заявил он.

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По словам Ягуна, известно, что последние испытания были неудачными. "Мы видели, как попытались запустить ракету, и чем это все закончилось. Вот примерно, в таком состоянии все их ядерное вооружение", - отметил эксперт.

Для того, чтобы обеспечивать качественное содержание этого вооружения, как сказал Ягун, необходимы значительные средства.

"У них эти средства или разворовывались, или не вкладывались. И поэтому очень многие специалисты говорят, что неизвестно, как среагирует та или иная ядерная боеголовка в случае ее активации и запуска в каком-то направлении. Если отбросить стратегическое ядерное вооружение, которое точно, даже теоретически не будет применено по Украине, то тактическое ядерное вооружение нет смысла применять, потому что оно не принесет той пользы, на которую Россия может рассчитывать", - рассказал директор Агентства реформирования сектора безопасности.

Ядерная доктрина РФ

Российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. Из утвержденной ядерной доктрины следует, что решение о применении ядерного оружия принимает президент России, а агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, совместным нападением теперь считается агрессия против России или ее союзников со стороны неядерной державы при участии или при поддержке ядерной державы.

Также доктрина предусматривает, что Россия может применить ядерное оружие в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности своей и Беларуси. Среди оснований для применения ядерного оружия в доктрине прописан запуск баллистических ракет против РФ.

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