Оккупантов в городе нет.

Город Часов Яр Донецкой области продолжает оставаться под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на то, что войска РФ стремятся захватить его к 9 мая.

Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, город держится.

"Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, и в частности, на Часов Яр. Но ситуация полностью контролируется подразделениями Сил обороны. Противника в городе нет. Штурмовые группы заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют при поддержке дронов разведывательного и ударного типа, и артиллерии. Также в последнее время очень донимает авиация, которая забрасывает как и ФАБами, так и КАБАми гражданскую инфраструктуру и позиции наших защитников по всей линии обороны", - сказал Волошин.

Оккупанты плотно и на постоянной основе применяют артиллерию: как ствольную, так и реактивные средства ведения огня. Волошин утверждает, что на восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась, но ВСУ контролируют ситуацию. В районе ответственности войск "Хортица" самыми горячими направлениями являются Бахмутское и Авдеевское направления.

"Вражеская армия не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников, используя, при этом, все виды вооружения и артиллерии, танки, беспилотники различных типов, а также использует авиацию для нанесения КАБАми и ФАБами ударов, чтобы достичь своей цели. Цель у них одна единственная - это выход на админграницы Донецкой области", - сказал Волошин.

Он отметил, что за прошедшие сутки было 115 боевых столкновений на всем фронте, но большая часть боев пришлась именно на зону войск "Хортица".

Так, украинские воины отбили 28 атак вблизи населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Верхнекаменское, Клищеевка и Ивановское (Бахмутское направление). "На этом направлении оккупанты проводят активные штурмовые действия с привлечением как бронетехники, так и личного состава. Они активно применяют большое количество штурмовых групп с пехотой на бронированной технике", - сказал Волошин.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 32 атаки в районе населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Ясногородовка и Невельское.

Россия хочет захватить Часов Яр для дальнейшего наступления

Оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр. Город им нужен для дальнейшего наступления на Краматорск, Славянск и Константиновку. Это накануне отмечал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он говорил, что войска РФ пытается перехватить инициативу с флангов. Особенно это заметно в районе Ивановского, Андреевки, Клещеевки.

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