Иван Тимочко отметил, что россияне все еще намерены выйти на административные границы Донецкой области.

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр. Город им нужен для дальнейшего наступления на Краматорск, Славянск и Константиновку.

"Враг с флангов, особенно в районе Ивановского, Андреевки, Клещеевки пытается перехватить инициативу. Это связано с Часовым Яром. Враг пытается отодвинуть наши войска на том направлении, где мы в свое время освободили территорию. Наступая на Часов Яр, для врага крайне важно сделать плацдарм для наступления как по флангам, так и в лоб", - рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что после того, как россияне оккупируют Часов Яр, то будут двигаться в северном направлении - в район Краматорска и Андрушковки, а на южном направлении - к Угледару, Курахово и Покровску, чтобы в итоге выйти на административные границы Донецкой областию

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Бои за Часов Яр - последние новости

Представитель группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что Часов Яр находится под полным контролем Сил обороны Украины, но оккупанты уничтожают город КАБами.

При этом командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко заявил, что россяине не смогут захватить Часов Яр к 9 мая.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что в направлении Часова Яра сложная ситуация. ВСУ прилагают все усилия, чтобы сдерживать наступление оккупантов, но военные усилия россиян еще не достигли пика, в июне или начале июля враг может актьивизировать наступление.

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