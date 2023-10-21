Было бы замечательно, если бы Черноморский флот вообще покинул бы Азово-Черноморский регион, говорят в ВМС.

После освобождение Крыма от оккупантов Россия сможет оставить свой флот в Черном море – на базах, расположенных на российской территории.

"Других вариантов, кроме полного освобождения нашей территории, нашего Крыма, вообще не рассматриваем. Крым будет освобожден, однозначно. Поэтому, конечно, после освобождения нашего Крыма никакой речи о пребывании там российских оккупантов идти не может. В идеале было бы замечательно, если бы так называемый Черноморский флот вообще покинул бы Азово-Черноморский регион", – отметил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии "Радио Свобода".

Плетенчук подчеркивает, что пребывание вражеского флота в акватории Черного и Азовского морей – постоянный фактор опасности.

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"Но РФ является общим пользователем Черного моря – поэтому на их берегах эти базы могут и дальше оставаться", – добавляет он, имея в виду перебазирование ЧФ России в Новороссийск (Краснодарский край).

Ликвидация ЧФ РФ - оценки экспертов

По оценке британской разведки, после серии ударов украинских сил Черноморский флот России потерял возможность осуществлять эффективную морскую блокаду Украины.

Военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что Черноморский флот РФ может быть окончательно уничтожен, поскольку уйти из Черного моря он просто не может.

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