Также украинские военные рассказали о вражеских атаках на мирное население на одном из направлений юга.

В Черном море российские оккупанты пытаются обострить ситуацию в морской акватории, в частности, наносит удары в районе острова Змеиный в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины. "В море враг пытается обострять обстановку. Трижды (за минувшие сутки-УНИАН) он применял авиацию в направлении змеиного, сбросив четыре управляемые авиабомбы", - говорится в сообщении.

Сейчас корабельная группировка флота противника развернута в количестве 8 единиц в Черном море. Еще один корабль дежурит в Азовском море. По данным пресс-службы, ракетоносители, которые вчера выходили на дежурство, вечером заведены в пункты базирования, но уровень ракетной угрозы остается высоким.

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Также враг терроризирует местное население Правобережья Херсонщины сбросом осколочных боеприпасов с дронов и повышает там активность тактической авиации. В частности, за минувшие сутки по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов нанес удары с применением 26 управляемых авиабомб. Разрушены шесть и существенно повреждены более 40 частных домов, административные здания социальной инфраструктуры, хозяйственные сооружения. Сейчас информация о пострадавших уточняется. Кроме того, отмечается, что с применением дронов противник сбросил на мирное население 12 осколочных боеприпасов. В результате пожилой мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.

"В течение суток оккупационные войска 58 раз обстреляли правобережье Херсонщины, а также акваторию Днепро-Бугского лимана на Николаевщине... Под вражеским огнем находились по меньшей мере семь населенных пунктов. В результате обстрелов погиб гражданский человек, двое ранены. Разрушен дом, повреждены около десятка частных домов и линия электропередач", - рассказали военные.

В то же время украинские защитники за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали на Херсонском направлении 13 оккупантов. Также удалось уничтожить технику врага: самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", четыре пушки, два беспилотных летательных аппарата типа" Орлан-10", три единицы автомобильной техники. Также уничтожены две лодки и столько же полевых пунктов боестолкновения врага.

Ситуация в Черном море

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что в направлении острова Змеиный враг пытается демонстрировать свое господство путем использования тактической авиации со сбросом управляемых авиабомб. По ее словам, российские военные жаждут таким образом, в частности, вредить гражданскому судоходству. При этом районы вокруг острова могут быть заминированы морскими минами, а сброс там авиабомб может повлечь дополнительную детонацию.

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