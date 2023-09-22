Боевые единицы российского флота стараются держаться ближе к Керченскому проливу.

ВСУ фиксируют в Черном море больше вражеских пограничных кораблей, чем боевых единиц. Об этом в эфире "Радио-Свобода"сообщил спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в акватории Черного моря более месяца наблюдается преимущество российских пограничных кораблей, чем боевых единиц ВМС Черноморского флота РФ. Плетенчук уточнил, что пограничные суда обычно дислоцируются вокруг Керченского пролива.

"По факту видим, что более месяца пограничников в море больше, чем представителей военно-морского флота Черноморского флота РФ. Если тех обычно больше десяти единиц вокруг Керченского пролива, вокруг так называемого Керченского моста, то боевых кораблей мы видели больше лишь один раз. Во время наших учений "Си Бриз"", - рассказал Плетенчук.

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Он уточнил, что в последний день учений оккупанты вывели в акваторию 15 боевых кораблей, но очень быстро завели их обратно. По данным представителя, корабли оккупантов стараются держаться восточной и северо-восточной части Черного моря - ближе к Керченскому проливу. Кроме того, Плетенчук отметил, что вражеские корабли сейчас нечасто выходят в Черное море, в частности их нет в юго-западной части его акватории.

"Например, сейчас три единицы в море. Если вы помните, их раньше было намного больше. Носителей вообще нет. Или это стало результатом постоянной работы? Вероятнее всего, да. Мы не можем наверняка это утверждать, потому что сказать, что в голове у российских тактиков, мы не можем",- сказал Плетенчук.

Успехи ВСУ в Черном море

Напомним, перед началом полномасштабного вторжения в Украину Кремль под предлогом учений завел в Черное море через Босфор шесть кораблей, увеличив их количество до 13.

По данным представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, за последние полтора года украинские военные поразили по меньшей мере пять больших десантных кораблей Российского военно-морского флота. Всего у оккупантов осталось восемь таких кораблей. В частности, первым еще 24 марта 2022 года был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", когда тот находился в порту временно оккупированного Бердянска. Тогда, кроме него, были повреждены большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

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