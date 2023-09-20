Сколько "Калибров" сейчас угрожает Украине.

Оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель. Как сообщают в Военно-морских силах ВС Украины, по состоянию на 10:00 в акватории находится корабль, на борту которого крылатые ракеты морского базирования.

"В Черном море на боевом дежурстве находится восемь вражеских кораблей. Среди них - носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп которых - до 8 ракет", - рассказали в ВМС.

Также отмечается, что в Азовском море на дежурстве один корабль оккупантов, но без ракет на борту.

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В Средиземном море - также находится корабль, однако без "калибров".

Ситуация в Черном и Азовском морях - последние данные

По данным национальных ВМС, вчера, 19 сентября, в Черном море на боевом дежурстве находилось четыре российских корабля, в Азовском море их было четыре, в Средиземном – один. В понедельник, 18 сентября, и вторник ракетоносители в акваториях трех морей отсутствовали.

Как сообщал УНИАН, по данным украинских военных, россияне в последнее время боятся за свои корабельные боевые единицы, в частности, из-за применения Силами обороны морских дронов.

По данным ВМС ВСУ, перед началом полномасштабного вторжения РФ под предлогом учений завезла в Черное море через Босфорский пролив шесть кораблей, увеличив их количество до 13. за последние полтора года ВСУ поразили по меньшей мере пять больших десантных кораблей россиян. Речь идет о ВДК "Саратов", десантных кораблях "Цезарь Куников", "Новочеркасск" и др.

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