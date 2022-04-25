Командующий литовскими войсками убежден, что в новой агрессии свою роль сыграет российский реваншизм.

Стратегическое поражение в нынешней агрессии РФ против Украины подпитает реваншистские настроения в России, через 5-10 лет они могут спровоцировать новую войну.

Такое мнение высказал командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис, пишет "Европейская правда".

"По моему мнению, если Россия не изменится, она останется угрозой для нас и для НАТО. Вдобавок, угроза может стать даже больше, и страны Альянса должны действовать прежде всего на сдерживание. Россию нужно сдержать от того, что она сделала сейчас - когда решила напасть на Украину", - рассказал он.

Рупшис убежден, что РФ за 5-10 лет может восстановиться после потерь, нанесенных западными санкциями. Причиной новой угрозы он видит дальнейшее усиление реваншистских настроений в России.

"Русский реваншизм никуда не делся. Не скажу, что Россия уже проиграла все битвы, но просто из-за того, что Украина выстояла - они уже проиграли войну. Отступление от Киева четко продемонстрировало неудачу их первоначального намерения… Думаю, сейчас у них уже мало надежд разбить украинскую армию. В спорте второе место - это очень почетно, однако в войне нужно только первое место", - отметил командующий ВС Литвы.

По его убеждению, нынешнее полномасштабное вторжение РФ в Украине фундаментально изменило ситуацию на континенте. Из-за этого НАТО уже просчитывает сценарии на будущее. В том числе и на случай возможной агрессии РФ против одного из членов Альянса.

Отметим, ранее американский дипломат Роберт Пирсон заявил, что Путин не ограничится войной против Украины - он может попытаться захватить другие страны, среди которых и члены НАТО. Пирсон отметил, что в список потенциальных жертв Путина входят не только Эстония, Латвия и Литва, но и Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Молдова.