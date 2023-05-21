Россияне уже в панике просчитывают будущие действия ВСУ, но количество версий еще больше их путает.

Украинские практически разбили ЧВК "Вагнер"в Бахмуте. Впрочем, совсем вскоре наемников Пригожина ждет окончательный разгром.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его прогнозу, "Вагнер" будет до конца уничтожен в Бахмуте.

"Пусть они (оккупанты в Бахмуте, - ред.) чувствуют постоянную угрозу. Или мы их окружим сейчас, или немножко позже, но та группировка будет разбита до конца", - заявил Череватый.

По его словам, ВСУ оттесняют врага на подступах к Бахмуту. Между тем "Вагнеру" уже нанесены невосполнимые потери.

"Невосполнимые потери уже нанесены ЧВК "Вагнера". Несмотря на то, что у нас там нет численного превосходства над врагом и превосходства в снарядах, мы благодаря обученности и военной смекалке пытаемся оттеснять врага и он это понимает, и этим призваны их заявления... А где будут главные удары, пусть думают и пусть переживают. Мы видим очень хорошо их намерения, как они подтягивают силы, но на каждое их действие и нас есть варианты решений", - добавил Череватый.

Бои за Бахмут - что происходит в городе сейчас

Вчера, 20 мая, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном захвате города Бахмут. Сегодня об этом отчиталось минобороны врага. Впрочем, в Министерстве обороны Украины отрицали потерю города. Заместитель председателя министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в городе критическая и продолжаются тяжелые бои.

Во время брифинга в Японии президент Украины Владимир Зеленский также отрицал захват Бахмута, отметив, что украинские военные находятся в городе.

Вечером в Минобороны заявили, что, несмотря на безумные попытки врага взять Бахмут под свой полный контроль, наши защитники продвинулись на некоторых участках. В частности, за последние сутки наши защитники имели продвижение в районе 200 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: