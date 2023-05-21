Украинские практически разбили ЧВК "Вагнер"в Бахмуте. Впрочем, совсем вскоре наемников Пригожина ждет окончательный разгром.
Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его прогнозу, "Вагнер" будет до конца уничтожен в Бахмуте.
"Пусть они (оккупанты в Бахмуте, - ред.) чувствуют постоянную угрозу. Или мы их окружим сейчас, или немножко позже, но та группировка будет разбита до конца", - заявил Череватый.
По его словам, ВСУ оттесняют врага на подступах к Бахмуту. Между тем "Вагнеру" уже нанесены невосполнимые потери.
"Невосполнимые потери уже нанесены ЧВК "Вагнера". Несмотря на то, что у нас там нет численного превосходства над врагом и превосходства в снарядах, мы благодаря обученности и военной смекалке пытаемся оттеснять врага и он это понимает, и этим призваны их заявления... А где будут главные удары, пусть думают и пусть переживают. Мы видим очень хорошо их намерения, как они подтягивают силы, но на каждое их действие и нас есть варианты решений", - добавил Череватый.
Бои за Бахмут - что происходит в городе сейчас
Вчера, 20 мая, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном захвате города Бахмут. Сегодня об этом отчиталось минобороны врага. Впрочем, в Министерстве обороны Украины отрицали потерю города. Заместитель председателя министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в городе критическая и продолжаются тяжелые бои.
Во время брифинга в Японии президент Украины Владимир Зеленский также отрицал захват Бахмута, отметив, что украинские военные находятся в городе.
Вечером в Минобороны заявили, что, несмотря на безумные попытки врага взять Бахмут под свой полный контроль, наши защитники продвинулись на некоторых участках. В частности, за последние сутки наши защитники имели продвижение в районе 200 метров.