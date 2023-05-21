Несмотря на безумные попытки врага взять Бахмут под свой полный контроль, наши защитники продвинулись на некоторых участках. В частности, за последние сутки наши защитники имели продвижение в районе 200 метров.

ВСУ удерживают здания в юго-западной части Бахмута.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Наши защитники держат несколько зданий и фортификационных сооружений в юго-западной части города. Там, где риск потерь меньше, наши подразделения пытаются продвигаться, контратакуя противника. В частности за последние сутки по некоторым участкам было продвижение в районе 200 метров", - сообщил Череватый.

Он отметил, что Бахмут остается приоритетной целью оккупантов и они все еще пытаются взять город под свой полный контроль.

Битва за Бахмут - детали

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полный захват города Бахмут Донецкой области. Днем позже Минобороны РФ также отчиталось о взятии города под свой полный контроль.

В Министерстве обороны Украины отрицали потерю города. Заместитель председателя министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что ситуация в городе критическая и продолжаются тяжелые бои.

Во время брифинга в Японии президент Украины Владимир Зеленский также отрицал захват Бахмута, отметив, что украинские военные находятся в городе.

Вас также могут заинтересовать новости: