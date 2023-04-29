Петер Павел получил от защитников в подарок уникальный шлем.

Президент Чехии Петр Павел в Днепропетровской области пообщался с украинскими военными. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время защитники Украины делают титаническую работу, чтобы обеспечить спокойную жизнь на украинской территории. И эта работа проводится как на передовой, так и в тылу, оттачивая мастерство ведения боя.

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"Поверьте, они выкладываются на все 100%. Лично убедились в этом с президентом Чехии. Вдохновленный отвагой наших ребят Петр Павел оставил на боевой технике красноречивые надписи. Мы же в память о Днепропетровской области и ее отважных людях передали уникальную каску", - написал Лысак.

Глава ОВА поблагодарил Павла за этот визит и поддержку.

Петр Павел уточнил в Twitter, что именно адресовал ВСУ, а также оккупантам. "Мне знакомо это чувство. Ваша часть идет вперед, вы хотите пойти с ними, вы хотите подать пример. Как командир я всегда поддерживал своих солдат. Сегодня это не моя роль. Я пришел, чтобы дать им смелость. Мы с вами. Вы отомстите за погибших, вы вернете себе свободу. Россия, иди домой!".

Визит президентов Чехии и Словакии в Украину - что известно

28 апреля в Украину прибыли президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова. Для Павела, который принес присягу чешского президента в марте этого года, это первый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Лидеры Чехии и Словакии сначала посетили Бородянку в Киевской области и воочию увидели последствия российской агрессии. В этот же день Чапутова и Павел встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня, 29 апреля, президент Чехии Петр Павел посетил Днепр. Городской голова Днепра Борис Филатов напомнил, что Чехия взяла патронат над Днепром и Днепропетровской областью в послевоенном восстановлении Украины.

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