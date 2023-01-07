На стороне Украины действуют чеченские добровольческие отряды.

В боях за Бахмут в составе Интернационального легиона воюют чеченские добровольцы. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Чеченские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Интернационального легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины в самых горячих точках фронта. Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким", – говорится в сообщении.

Согласно информации ГУР, ранее Хаким руководил группой "Аджнад аль-Кавказ", которая воевала в Сирии против правительства Башара Асада и союзных ему иранских и российских сил. После полномасштабного вторжения РФ в Украину эта группа вошла в состав чеченского батальона, который является частью украинского Интернационального легиона.

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"15 октября Абдул Хаким был возведен в ранг полковника Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия", – отметили в ГУР.

Война в Украине: участие чеченцев

В середине октября Верховная Рада приняла постановление, которым признала, что Чеченская республика Ичкерия временно оккупирована Российской Федерацией.

В рамках российско-украинской войны представители чеченского народа задействованы по обе стороны фронта. Причем началось это еще в 2014 году.

В рамках полномасштабного вторжения 2022 года Россия уже массово задействовала в войне "кадыровцев" – боевиков подразделений, подконтрольных непосредственно нынешнему главе Чечни Рамзану Кадырову. Но и на стороне Украины тоже оказалось много бойцов-чеченцев.

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