Пророссийские чеченцы на Донбассе: мы все здесь добровольцы, где-то 70% из спецназа

Об этом рассказал в интервью агентству Reuters заместитель командира группы с позывным «Стингер», сообщает Радио Свобода.

По его словам, все мужчины получили военный опыт на службе в российской армии или спецслужбах.

"У нас около трех сотен людей по Донецкой области. Боевой опыт - от десяти до двадцати лет. Практически 70 процентов из спецназа, из разных структур. Где-то 75 процентов имеют ранения, награды, государственные в том числе. Все здесь добровольцы. С 2000-х годов мы являемся солдатами и офицерами российской армии и российских спецслужб", - сказал он.

Читайте такжеЧеченские наемники щеголяют в сети фотографиями с Донбасса: с оружием и удостоверениями "ДНР"Эту же информацию распространили сепаратистские сайты, добавляя, что главная цель батальона - "задержание чеченцев, которые сотрудничают с киевской хунтой".

Это предложение, скорее всего, касается чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который воюет на стороне украинцев. Командует батальоном Иса Мунаев, бригадный генерал вооруженных сил Чеченской республики «Ичкерия», чьим президентом был Дудаев.

"Я выполняю свой долг. Есть такое понятие - отдавать долги. Когда нам было трудно, братский народ Украины предоставил моему народу, моей родине, помощь",- сказал Мунаев в видеообращении.

Согласно словам журналиста Чеченской редакции Радио Свобода Лёмы Чабаева, который лично знаком с Мунаевым, в самом начале в батальон записалось более 350 человек.