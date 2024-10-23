Враг пытается обойти Часов Яр, чтобы выйти на Константиновку, - эксперт

Часов Яр - это ворота в Константиновку, которая в свою очередь ведет в Славянск и Краматорск.

Российские захватчики пытаются обойти Часов Яр с южной стороны, чтобы выйти на Константиновку. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире на Радио NV.

"Идет речь о попытке обхода Часового Яра с юга и о возможном присутствии врага в южных районах этого населенного пункта, и в частности, о дальнейшей угрозе для Константиновки. Мы слышали о том, что Часов Яр является воротами в Константиновку. То есть, враг хочет захватить этот город для того, чтобы непосредственно ворваться в Константиновку", - сказал Попович.

Обозреватель пояснил, что город Константиновка - это, в свою очередь, ворота в Славянско-краматорскую агломерацию, которая является важной с точки зрения дальнейшего захвата врагом всей Донецкой области.

Видео дня

"В контексте Славянско-краматорской агломерации мы говорим уже и о Купянске, то есть Купянск - это тоже логистика, это тоже возможности для того, чтобы улучшить условия для захвата севера Донецкой области", - сказал Попович.

Отдельно он сказал, что если враг почти не продвигается в сторону города Покровск, то для того, чтобы было это продвижение, ключом для этого является захват города Селидово.

"Селидово сейчас находится в полуокружении. Там ситуация тревожная. Враг пытается перехватить логистику в сторону этого города и заставить наши войска оттуда отойти, а если они отойдут, то открывается очень важный террикон, шахты, и этот террикон является тактической высотой, и тогда враг получает преимущества", - сказал обозреватель.

В частности, в случае захвата Селидово у оккупантов открываются возможности для начала битвы непосредственно за Покровск. Это может стать шагом в смысле захвата Донецкой области.

Кроме того, он сказал, что появились тревожные новости, которые еще нужно проверить и подтвердить, в том числе со стороны Генерального штаба и официальных источников о том, что враг фактически вышел на берег реки Оскол.

"А это разрезает наш плацдарм на две части", - подчеркнул Попович.

Эксперт добавил, что наверняка уже произошло или оккупанты близки к тому, чтобы выйти на дорогу Купянск-Боровая, которая пересекает реку Оскол и находится с той стороны, откуда наступает враг. "Ситуация там тревожная", - сказал эксперт и предположил, что речь может идти о ДРГ противника или отдельных подразделениях.

Битва за Донбасс - последние новости

Как сообщал УНИАН, 21 октября аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке заявил, что россияне прорвали оборону Часового Яра и смогли перейти канал Северский Донец - Донбасс.

В свою очередь, 22 октября, представитель 24 Отдельной механизированной бригады ВСУ им. короля Даниила Андрей Полухин отметил, что российские оккупанты не вклинивались в оборону украинских воинов в городе Часов Яр (Донецкая область). По его словам, малые пехотные группы оккупантов заходят в город и не могут выйти, поскольку становятся заблокированными из-за контроля со стороны наших дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: