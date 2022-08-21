Украинских военных тренируют представители не менее шести стран.

Около 10 тысяч украинских военных пройдут обучение по западным программам. Они вернутся домой с новыми навыками, которые будут применяться на новом оружии.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"На то и было рассчитано, чтобы они прошли обучение и вернулись с оружием, иначе нет смысла гонять их туда-сюда. В общей сложности программа рассчитана на обучение 10 тысяч бойцов, как объявлял нам Борис Джонсон, когда анонсировал это мероприятие. Единственное – неизвестно, это за один заход 10 тысяч или всего. Сколько их учится сейчас за границей – таких данных в открытом доступе нет", – отметил эксперт.

По словам Жданова, для ускорения обучения бойцов ВСУ уже 6 стран отправили своих инструкторов. Сама программа рассчитана на 4 месяца.

"Это будет достаточно серьезное подспорье для ВСУ, когда они приедут сюда и будут формировать уже целые военные подразделения или части западного образца", – добавил военный эксперт.

Он придерживается мнения, что для победы в этой войне, Украине фактически нужно создать новую армию – вооруженную западным вооружением и хорошо обученную западным методикам. Это резко повысит шансы на успех.

Напомним, 1 августа 2022 года посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил о том, что армия Великобритании берет на четырехмесячное обучение новобранцев ВСУ.

Сводный портрет новобранцев ВСУ – нулевой военный опыт, 25–45 лет, добровольцы. 10 000 бойцов обучат в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: