Защитники показали процесс уничтожения вражеской брони, не сдерживая эмоции.

Воины 14 омбр имени князя Романа Великого эффектно уничтожили русскую броню, применив украинский ПТРК "Стугна-П".

Видео появилось в сети.

Кадры свидетельствуют о том, что оператор "Стугны" сомневался, что удастся уничтожить вражескую технику, но решил действовать решительно.

"По*уй, буду пробовать. Пуск разрешен. Пуск. Пи*да вам, товарищи. Б*ядь. Спрячется на*уй", - говорит воин.

Однако украинская ракета догнала оккупантов за холмом и ликвидировала еще одну российскую броню. Украинских защитников переполняли эмоции. "Цель поражена, еще одна. Есть-есть-есть, с*ка", - передал воин командиру.

Как сообщал УНИАН, ранее львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии российских войск.

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