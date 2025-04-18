В Минобороны отмечают, что с фронта в первую очередь будут выводиться те, кто воюют с 2022 года.

Проводится работа относительно возможных путей покрытия некомплекта войск на передовых позициях на фронте. Об этом сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

По его словам, с этой целью рассматривается возможность создания подразделений из военнослужащих возрастных категорий с 18 до 24 лет, которые пришли в армию по контракту.

"Кроме того открыты рекрутинговые центры и проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий на нашей территории", - сказал Гаврилюк.

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Он также сообщил, что на сегодняшний день действует уже более 50 рекрутинговых центров по областям и городам Украины для привлечения граждан на добровольной основе.

"Завершается наработка механизма в случае необходимого поступления человеческого ресурса для подготовки и замены войск, которые выполняют сегодня задачи в районах боевых действий. Относительно постепенной замены, начиная с тех военнослужащих, которые уже выполняют задачи с 2022 года", - сообщил первый заместитель министра обороны Украины.

При этом он добавил, что это произойдет только тогда, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены подразделений, которые воюют.

"Бусификация - это позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого", - подчеркнул Гаврилюк.

Законопроект о демобилизации и отставка заместителя Умерова

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра обороны Украины, генерал Иван Гаврилюк подал в отставку по собственному желанию. Причина такого решения не раскрывалась. Пока что заявления Гаврилюка в публичном пространстве не было, и на это не отреагировал министр Рустем Умеров.

10 января 2025 года первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал, что законопроект о демобилизации уже подготовлен, но идет поиск решений, кем заменить тех, кто уйдет с фронта.

В настоящее время соответствующий законопроект не подан в парламент.

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