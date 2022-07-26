Военные поблагодарили людей, которые сделали наводку на оккупантов.

Во временно оккупированном Лисичанске недавно состоялась "БУМ вечеринка", в результате которой были уничтожены 12 российских военных из ОМОНа. Теперь стали известны имена ликвидированных оккупантов.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

В сообщении указано, что российские оккупанты пожаловались, что кто-то сдал их место дислокации.

"Спасибо добрым людям, за информацию. Ждем еще. Вы будете приятно удивлены нашей работе по вашим координатам!", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 июля стало известно, что защитники Украины "денацифицировали" целый отряд Сахалинского ОМОНа на Луганщине. Это не первые удачные "охоты" украинских защитников в этом районе. Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ взорвали в Лисичанске здание суда, где проводили совещание оккупанты. Уничтожено было около полусотни захватчиков.

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