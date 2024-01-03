Надо оперативное переходить в укрытие, иметь при себе необходимые вещи.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о вероятности атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом Гуменюк заявила в прямом телеэфире.

"Говорить о прогнозах, это очень неблагодарное дело-делать их наперед, тем более с таким сумасшедшим врагом...", - сказала военная.

По ее словам, если проанализировать, то вражеские атаки по энергетическим объектам Украины – вполне вероятны.

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"Идут похолодания, прогнозируются более низкие температуры... Это вполне вероятный период, когда враг захочет давить энергетически. И атаки на энергетические объекты абсолютно не исключены", - добавила она.

Также, по ее словам, население должно осознавать, что опасность массированных ударов, как тех, что оккупанты наносили накануне, не миновала.

"Надо быть готовыми, что надо будет реагировать, вполне вероятно, очень оперативно - переходить в укрытие, иметь при себе необходимые вещи... Понимать, что после таких массированных ударов могут быть последствия. Такие как вчера были зафиксированы: когда исчезало электропитание, тепло-предсказывать такое развитие событий необходимо", - сказала Гуменюк.

Террористические атаки РФ - детали

Напомним, 2 января российская армия атаковала Украину "Кинжалами" и другими ракетами. Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева, особенно тяжелые последствия - в Соломенском районе столицы, где произошло возгорание многоэтажки. Десятки людей пострадали, есть погибшие.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что 2 января маршруты ракет были немножко другие. Если 29 декабря юг задел достаточно мощно, то на этот раз ракеты фактически не фигурировали. Очень малое количество ракет очень быстро проходило через юг и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение.

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