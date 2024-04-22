Страна-агрессор достаточно эффективно обходит санкции, комплектующие для вооружения к ней "как шли, так и идут".

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, каких ракет Россия накопила больше всего и как ей удается производить вооружение в условиях международных санкций.

Об этом он сказал в интервью ВВС на просьбу прокомментировать, почему в дальнейшем продолжаются удары врага по Украине, учитывая, что год назад была озвучена информация, что у россиян заканчиваются ракеты.

"А они накопили их. Смотрите, больше года не было ни одного удара по энергетике. Ну вполне понятно, что при наличии производства они немножко их накопили. Они особенно накопили морской компонент ракет, оперативно-тактического ракетного вооружения. Но пока что он активно не применяется", - отметил Буданов.

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По его словам, запасы ракет авиационного компонента россияне очень серьезно исчерпали.

"Даже последний удар? Опять же сегодняшний день берем (интервью записано 19 апреля) - всего-навсего два стратегических бомбардировщика наносили удары. Это не от того, что у них нет целей, а из-за того, что они немножко экономят. Да, они могут нанести еще несколько серьезных ударов, но не бесконечно", - сказал глава разведки.

Буданов отметил, что россияне достаточно эффективно побороли санкции, обходят их и продолжают получать западные комплектующие, необходимые для изготовления вооружения.

"Как шли (комплектующие), так и идут", - подчеркнул он.

Комментируя участие Китая в этом Буданов заявил, что ни одно готовое вооружение эта страна России не передавала.

"И, насколько мы знаем, не планирует передавать. Компоненты, микрочипы, сейчас пошли станки - но все это в лучшем случае товары двойного использования, это надо тоже понимать. Так же, как вот вы сами говорили - европейские, западные, как говорится, чипы, механизмы, агрегаты. К сожалению, это все есть", - отметил он.

Российские ракеты

Как сообщал УНИАН, в январе заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что из-за международных санкций Россия не сможет делать новые разработки, а также увеличить производство и точность того вооружения, которое есть.

Представитель ГУР отметил, что когда россияне начали наносить ракетные удары в октябре 2022 года, тогда у них было от 900 до тысячи высокоточных стратегических ракет. Если брать данные на октябрь 2023 года, то у противника не изменилось количество ракетного вооружения, которым он и атакует мирные города.

И также в январе в интервью французскому Le Monde Буданов остановился на теме производства российских ракет. По его словам, если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдалось увеличение количества изготовленных Россией боеприпасов, в то же время отмечалось снижение качества этих снарядов. Из-за ряда недостатков в их новых ракетах, россияне часто промахивались и не попадали в важные цели.

Российский военно-промышленный комплекс может производить примерно 100-120 ракет в месяц, заявил недавно авиационный эксперт Константин Криволап.

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