Криволап отметил, что россияне долгое время не рисковали заводить ракетоносители в Севастополь, где и загружались "Калибры".

Российский военно-промышленный комплекс может производить примерно 100-120 ракет в месяц, заявил авиационный эксперт Константин Криволап. Однако эти данные являются очень неточными, поскольку анализ зависит от многих факторов.

"Если в 2022-2023 годах можно было получать плюс-минус объективную информацию, сравнивать различные источники и что-то анализировать с конкретными цифрами, то сейчас приходится оперировать косвенными данными, сравнением скорости расходования ракет, количества ракет, которые применяются. Необходимо учитывать политические моменты. Численность в 850-900 ракет, о которых говорят наши разведчики, – это фактически неприкосновенный запас. Они этот запас давным-давно "сожрали" с Суровикиным, потом они начали его пополнять", – отметил он в интервью УНИАН.

По словам Криволапа, несмотря на то, что по некоторым производствам россияне пошли в 2-3 смены, нет никаких косвенных признаков того, что им удалось увеличить производство ракет большой и средней дальности.

"Это Х-101/555, это все, что касается "Калибров", "Искандеров", "Кинжалов". Я думаю, это производство на уровне 100-120 ракет. Но еще раз подчеркну, это исключительно данные, которые связаны с попыткой найти какие-то балансы между производством, расходованием, накоплением ракет и текущей военной ситуацией. Поэтому здесь погрешность может быть очень серьезной", – подчеркнул эксперт.

В то же время, говоря об определенной паузе в применении во время атак по Украине ракет "Калибр", Криволап отметил, что россияне долгое время не рисковали заводить ракетоносители в Севастополь, где и загружались "Калибры".

"Россияне только совсем недавно смогли перетащить или поставить другой комплекс для загрузки ракет "Калибр" на корабли. До этого он был только в Севастополе, а они не рискуют туда заходить, потому что наши дроны там достаточно эффективны и вызывают большие опасения. Огромные корабли, которые являются гордостью флота, гордостью нации, уничтожаются "дрончиком" с мотоциклетным двигателем. Трудно с этим смириться, Путин очень расстраивается. Поэтому, чтобы не расстраивать Владимира Владимировича, руководители Черноморского флота в Севастополь стараются не заходить. Поэтому мы не видим "Калибров", – резюмировал он.

Что известно о запасах ракет в России

В Главном управлении разведки несколько дней назад рассказали, что у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак по Украине в ближайшие недели. Отмечалось, что Москва по-прежнему полагается на большое количество дронов. Их оккупанты используют как более дешевый способ поразить другие части энергетической системы, такие как трансформаторы.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш говорит, что большинство ракет, которые производит РФ, страна-агрессор сразу же применяет для ударов по Украине. Он отметил, что, по данным ГУР, их у врага осталось почти 1000.

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