Если брать данные на октябрь 2023 года, то у противника не изменилось количество ракетного вооружения, которым он и атакует мирные города.

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не смогла увеличить производственные возможности в изготовлении ракет, однако сохраняет возможность их использовать во время массированных обстрелов мирных городов Украины.

Международные санкции продолжают действовать, поэтому можно смело заявить, что Россия не сможет делать новые разработки, а также увеличить производство и точность того вооружения, которое есть в наличии на сегодняшний день, заявил он в подкасте "Украинской правды".

"Анализ показал, и мы это понимаем, особенно это показал 23-й год, что тем количеством, которое есть на сегодняшний день, Россия только способна покрывать те расходы или то применение, которое она делает каждый день", - сказал Скибицкий.

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Представитель ГУР отметил, что когда россияне начали наносить ракетные удары в октябре 2022 года, тогда у них было от 900 до тысячи высокоточных стратегических ракет. Если брать данные на октябрь 2023 года, то у противника не изменилось количество ракетного вооружения, которым он и атакует мирные города.

"То есть, по сути то, что они производят, то они и тратят. Существенного прироста мы так и не увидели", - заявил Скибицкий.

Представитель ГУР заявил, что 3 месяца ушло у России на то, чтобы накопить и пополнить свои запасы ракет "Калибр".

Запасы российских ракет - детали

В Воздушных силах назвали ориентировочное количество ракет, которое может быть у российских оккупантов в настоящее время.

По словам пресс-секретаря командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у РФ есть чем атаковать Украину, у нее есть ракеты. "Наша задача готовиться к воздушному нападению теми или иными средствами", - отметил он.

На вопрос, как интенсивно враг сейчас пополняет запасы ракет, Игнат сказал: "Есть информация от Главного управления разведки о 100 ракетах в месяц..., которыми россияне атаковали эти три дня (о типах ракет)... Посмотрим сколько они использовали за эти три атаки и можно примерно прикинуть, что запасы их на том же уровне, что были два месяца назад, когда в ГУР говорили о 900 ракетах".

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