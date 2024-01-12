Глава ГУР остановился на теме минусов российских ракет и снарядов в интервью французскому Le Monde.

Российские ракеты, которыми захватчики в последнее время наносят удары по Украине, часто промахиваются, а недавно изготовленные снаряды имеют низкое качество.

Как сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в социальной сети Facebook, об этом он сказал в интервью для издания Le Monde.

"Мы готовы к решительным действиям", - сообщил Буданов.

По его словам, ракетные удары со стороны РФ объясняются желанием агрессора объявить 2023 год "победным", но, реальных военных успехов у россиян не было.

"Впрочем, у российских ракет есть ряд недостатков. Они часто промахиваются. Мы тотчас же отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты", подчеркнул Буданов.

По его словам, если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдается увеличение количества изготовленных Россией боеприпасов. "В то же время отмечаем снижение качества этих снарядов", - заявил Буданов.

Отдельно он отметил, что интенсивное применение беспилотников с обеих сторон обусловило невозможность проведения как российских, так и украинских наступательных операций. "Еще один фактор - плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны", - сообщил Буданов.

"Мы знаем решения для беспилотников - это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование", - добавил он.

При этом, глава ГУР отметил, что северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. В связи с этим, морские экспортные коридоры, которые очень важны для украинской экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски.

"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам спешно пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии", - сообщил Буданов.

Он напомнил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма. "Хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", - заявил Буданов.

Также он отметил, что все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. "Оказалось, что наоборот. Армия слабая", - подчеркнул глава ГУР.

"Экономика [России] может быть слабой, но страна отнюдь не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго", - отметил Буданов.

По его убеждению, нынешних западных санкций недостаточно. "Они должны были бы затронуть основные секторы экономики РФ: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", - отметил Буданов.

По его словам, Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем. "Речь идет не только о современных технологиях. Нас интересует все, включая старые системы, которые больше не используются. Вопрос количества - важный", - заявил Буданов.

"Тем, кто за границей считает, что "устал" от Украины, придется самим позаботиться о россиянах, когда они придут занимать их собственные территории", - добавил он.

Россия не смогла увеличить производство ракет для войны

Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что РФ не смогла реализовать свой замысел по увеличение производства ракет для войны с Украиной.

Представитель ГУР отметил, что когда россияне начали наносить ракетные удары в октябре 2022 года, тогда у них было от 900 до тысячи высокоточных стратегических ракет. Если брать данные на октябрь 2023 года, то у противника не изменилось количество ракетного вооружения, которым он и атакует мирные города.

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