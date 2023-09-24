Он отметил, что в конце весны в Судане произошел очередной мятеж, который поддерживала российская сторона.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отреагировал на сообщение СМИ о том, что Украина якобы причастна к ударам по наемникам ЧВК "Вагнер" в Судане. Он не подтвердил и не опроверг эту информацию.

В то же время в комментарии украинской службе "Голоса Америки" Буданов подчеркнул, что наша страна будет действовать против своих врагов "в любой точке земного шара".

"Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Относительно подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, – здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам", – заявил он.

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Он отметил, что в конце весны в Судане произошел очередной мятеж. Его полностью поддержала российская сторона.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" участвовали и в организации, и непосредственно в самом перевороте. Это все, что я могу вам сказать. Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара", – резюмировал глава ГУР МО.

Удар по "вагнеровцам" в Судане

Во второй половине сентября издание CNN опубликовало материал, в котором заявило, что украинские спецслужбы, вероятно, стоят за ударами по силам ЧВК "Вагнер" в Судане. Отмечается, что власти страны не верят в такую версию.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отреагировал на этот материал. Он заявил, что в спецслужбе эту информацию не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.

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