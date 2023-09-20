Андрей Юсов констатировал, что российские силы теряют свое влияние во всем мире.

В украинской разведке прокомментировали статью CNN о том, что Украина якобы причастна к атакам на военизированную группировку в Судане, которую поддерживает ЧВК "Вагнера". Обнародованную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

"Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть", - сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

В то же время он указал, что в ГУР могут лишь констатировать, что российские силы теряют свое влияние во всем мире и все то, что копили со времен СССР.

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"Это, в частности, касается и Африки. Можно также напомнить слова генерала Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились", - подытожил Юсов.

"Украинская" операция в Судане - что написали журналисты CNN

Издание CNN выпустило статью о том, что якобы украинские спецслужбы, вероятно, могли провести сухопутные и атаки FPV-дронами на ополчение в Судане, которое поддерживают наемники ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что украинский военный источник охарактеризовал операцию как работу "несуданских военных". На вопрос о том, стоит ли за атаками Киев, источник ответил только, что "вероятно, ответственность за это несут украинские спецслужбы".

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