Аналитики не подтверждают отвод войск РФ от границы с Украиной.

Россия намерена вторгнуться в Украину 16 февраля в час ночи по британскому времени и в три часа ночи – по киевскому, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 тысяч военнослужащих.

Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на высокопоставленных чиновников из американской разведки.

Как пишет издание, даже несмотря на официальные заявления России по отводу части войск к местам постоянной дислокации, на южном и восточном направлениях остается еще более 130 тысяч солдат. Более 40 тысяч пропутинских сил - на севере в Беларуси и 30 тысяч оккупантов на Донбассе.

Высокопоставленные источники издания отметили, что атака Москвы будет "почти наверняка из нескольких точек" на южном, восточном и северном флангах Украины.

Угроза нападения России

Россия сосредоточила возле Украины и на оккупированных территориях более 100 тысяч войск, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем 15 февраля Минобороны РФ заявило об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Хотя аналитики эту информацию отрицают. В CIT, занимавшейся, в частности, расследованием падения МН17, утверждают о движении войск РФ к границе Украины.

Как писал УНИАН, 11 февраля советник по вопросам нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Однако вскоре в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

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